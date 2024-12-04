Минпромторг: производством 340 единиц оборудования для ТЭК займутся российские компании с 2025 года

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Производством 340 единиц оборудования для ТЭК займутся российские компании с 2025 года. Перечень открыт, по каждой позиции есть понятие, технические характеристики.

Об этом сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов во время пленарного заседания II Технологического саммита "Эффективные решения для нефтегаза" в режиме ВКС в Тюмени 4 декабря.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Освоение оборудования для традиционной энергетики, генерации из возобновляемых источников и проекты, направленные на систему накопления энергии – три приоритетные программы, которые легли в основу нового национального проекта "Перспективные энергетические атомные технологии". Помимо налаживания производства необходимых для отрасли 340 единиц оборудования, с 2025 года ставим задачу выделить тепловую карту технологического дефицита", - рассказал Кузнецов.

Представитель Минпромторга напомнил участникам саммита о действующих механизмах поддержки топливно-энергетического комплекса. Компании-недропользователи, научные институты могут рассчитывать на субсидии на НИОКР, доращивание продукта. В ведомстве работает программа стимулирования обратного инжиниринга, льготного кредитования – займы ФРП, продукты кластерной инвестиционной платформы.

"Впервые запущен механизм кешбэка потребителей. Первый отбор проведен, соглашения будут заключены до конца года", - добавил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ.

Консолидированный спрос нефтегазовой отрасли – предмет изучения участников Техсаммита в Тюмени. До конца дня пройдет ряд сессий. Одна из них посвящена добыче углеводородов на шельфе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя отраслевиков, отметил, что усилия власти будут направлены на поддержку проектов, которые отвечают вызовам времени.

"Нефтегазовая отрасль достаточно устойчивая, главное - есть высокий уровень компетенций, сильные игроки, руководители. Создана мощная научно-производственная база. Все это позволяет находить эффективные ответы на те вызовы, которые перед нами стоят. Для этого нужно перейти от конкуренции к сотрудничеству", - уверен глава региона.

Всего 20 вертикально-интегрированных компаний и их дочерние предприятия участвуют в отраслевом мероприятие, которое призвано подвести итоги ТЭК и наметить перспективы. Компании – участники Ассоциации "Нефтегазовый кластер" — представили новые решения для отрасли. Их смогут оценить около 400 участников саммита.

Анжела Лебедева