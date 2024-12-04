Тюменские ученые приступили к самому сложному рыбохозяйственному исследованию года

| Фото: Пресс-служба ВНИРО | Фото: Пресс-служба ВНИРО

К зимнему мониторингу ихтиофауны в акватории Обской губы приступили ученые Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Это самое сложное рыбохозяйственное исследование года - в суровых арктических условиях специалисты проведут почти месяц, сообщает пресс-служба ВНИРО.

Всего в Обской губе обитают более 25 видов рыб. Зимой здесь наблюдаются скопления ряпушки, что дает возможность собрать материал для детального анализа. Такие экспедиции в район поселка Яптик-Сале на Ямале проводятся более пятидесяти лет. Многолетние данные позволяют специалистам проследить динамику различных рыбохозяйственных показателей.

Учет ряпушки в Обской губе проходит в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов и среды обитания. Это самая многочисленная сиговая рыба в Обском бассейне. По оценкам ученых, ее запасы не вызывают опасений, популяция находится в стабильном состоянии.