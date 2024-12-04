Тюменский сквер Леонида Згерского получит продолжение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У сквера Леонида Згерского, который открыли в центре Тюмени 2 октября 2024 года, будет продолжение. Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил в ходе прямой линии 3 декабря.

Мэр напомнил, что на открытии сквера Леонида Згерского он рассказывал о перспективах развития этой территории. В частности о завершении разработки проектной документации. В январе 2025 года представители управы Центрального административного округа проведут презентацию концепции и общественные обсуждения с приглашением активных жителей.

По словам Максима Афанасьева, во второй очереди территория будет иметь комбинированное функциональное значение. Задуманы и озеленение, и парковка.

Рассказывая о сквере Леонида Згерского, глава города подчеркнул, что при его обустройстве были применены новые подходы.

"Тюменцы обратили внимание, что мы перешли от шаблонов создания парков и скверов по принципу "дорожка, скамейка, дерево, фонарь". Мы создаем уже тематические объекты, например, парк Константина Логунова или сквер Леонида Згерского. Там образуются смысловые вещи, как по функции, так и по архитектуре. В центре получился замечательный объект, посвященный руководителю нашей филармонии. Он современный, технологичный, правильно оформленный, со смыслом", — поделился мэр.

Также в ходе прямой линии Максим Афанасьев сказал о сквере Депутатов в Восточном округе Тюмени. Территория не маленькая, площадь — около 6,5 га. По словам мэра, этот сквер "устал". С председателем Тюменской городской думы Светланой Ивановой Максим Афанасьев обсудил необходимость уделить внимание этому объекту.

"Для жителей Восточного округа, где плотная застройка, каждое общественное пространство является воздухом. В существующем сквере нет современных элементов, позволяющих интересно проводить время. Надеюсь, что наши жители при плановом голосовании в рамках участия в национальном проекте "Комфортная городская среда" сфокусировали внимание на этой территории. Этот сквер находится в перечне объектов для потенциального благоустройства", — добавил глава города, отметив, что в 2024 году этому пространству исполняется 30 лет.

Инна Пахомова