Фонд "Защитники Отечества" вручил премию тюменской семье ветерана СВО

| Фото: тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" | Фото: тюменский филиал фонда "Защитники Отечества"

Семья ветерана спецоперации Айвазянц из Тюмени стала победителем премии "Семья защитников Отечества", которую вручили в Детском музыкальном театре юного актера в Москве. Ее организовал фонд "Защитники Отечества".

Тюменцы были удостоены победы в номинации "Любовь к Родине — дело жизни". Армен Айвазянц, всего год назад вернувшись с передовой, вместе со своим боевым товарищем основал спортивный клуб "Велес". В этом клубе занимается около 300 детей, особое внимание уделяется детям погибших участников спецоперации, сообщает пресс-служба тюменского филиала фонда "Защитники Отечества".

Армен считает, что его главная задача — не только развивать спорт в Тюмени, но и воспитывать в молодёжи патриотизм и любовь к Родине и своему делу. Его семья активно поддерживает своего героя, все вместе они активно участвуют в общественной жизни: собирают гуманитарную помощь, организуют занятия с детьми, занимаются волонтерством и другими полезными делами.

"Когда нашей семье предложили поучаствовать в конкурсе и снять о себе ролик, мы с радостью согласились. Мы даже не думали, что станем победителями. Для нас это была просто возможность сохранить такие моменты для нашего семейного архива. Узнав о приглашении на вручение премии, мы были приятно удивлены и даже немного шокированы. Хочется сказать огромное спасибо нашему филиалу фонда "Защитники Отечества" и всем организаторам такого замечательного конкурса за незабываемые впечатления и эмоции", — поделилась своими впечатлениями Мария Айвазянц.

В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Премию вручили в 10 номинациях: "Защита Отечества – дело семейное", "Военная династия", "Памяти сына-героя", "Спортивная семья", "Семья талантов", "Любовь к Родине – дело жизни", "Спасая жизни", "Семейная история о любви", "Семья добродетелей" и "Наследники Великой Победы".