Об истории Александровского реального училища рассказали тюменские исследователи

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Истории Александровского реального училища посвятили третьи научно-образовательные чтения "Культурно-историческое наследие Тюмени". Как в нашем городе появилось учебное заведение для мальчиков и какие дисциплины здесь изучались, рассказали исследователи тюменским школьникам и студентам в Музейном комплексе имени Словцова 4 декабря.

"Нас сегодня объединяют несколько событий. Это юбилей области, юбилей нашего аграрного университета. И ровно 145 лет назад было основано Александровское реальное училище, — рассказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко. — С момента образования училище было инициатором и вдохновителем большого количества технологических и социальных процессов в нашем крае, дало старт целой плеяде выдающихся общественных и государственных деятелей".

Среди известных выпускников училища — писатель Михаил Пришвин, советский дипломат Леонид Красин, оперный певец Андрей Лабинский, врач Станислав Карнацевич и многие другие. В 1919 году училище прекратило существование, в 1920 году образовался сельскохозяйственный техникум. Год проучился здесь будущий разведчик Николай Кузнецов. Сейчас здание училища — один из корпусов ГАУ Северного Зауралья.

Идея создания в нашем городе учебного заведения для обучения мальчиков возникла после посещения Тюмени генерал-губернатором Западной Сибири Николаем Казнаковым в 1875 году, рассказал директор филиала Президентской библиотеки в Тюменской области Олег Шор. С подачи Казнакова городская дума рекомендовала городскому голове ходатайствовать перед правительством об учреждении в городе шестиклассного реального училища с двумя отделениями.

В газете "Тобольские губернские ведомости" от 1879 года говорится, что для его строительства был объявлен сбор средств, но собранной сумы было недостаточно, и училище обязался выстроить на свои собственные средства предприниматель Прокопий Подаруев.

Первое занятие Тюменского реального училища состоялось 15 сентября 1879 года в доме купца Масловского (по другой версии, ученики занимались в доме Кондратия Шешукова), где уроки шли в течение года, пока не было построено основное здание. 18 ноября того же года с разрешения императора Александра II училище стало именоваться Александровским. Тюменское реальное училище стало вторым в Западной Сибири, первое было открыто в Томске двумя годами ранее.

Главное отличие реального образования от классического ― акцент на практическом применении получаемых знаний. Реальная школа имела утилитарное, прикладное значение. Ключевой задачей обучения в реальном училище стало обретение юношами навыков в технических дисциплинах и практических сферах. При этом там преподавались и гуманитарные науки, но в меньшем объеме.

Уровень обучения в Тюменском реальном училище был высоким. Благодаря этому его ученики могли без проблем поступать в высшие учебные заведения в столицах Российской Империи. Своими достижениями училище было во многом обязано первому директору — Ивану Словцову. В 1879 году известного ученого перевели в Тюмень из Омска.

Учебная программа училища была рассчитана на шесть лет с разделением пятого и шестого класса на два отделения: основного и коммерческого. Если были учащиеся, планировавшие поступить в высшие технические учебные заведения, при основном отделении открывался дополнительный седьмой класс, который делился на три отделения: общее, механико-техническое и химико-механическое.

В 1884 году при училище открылась метеостанция, в 1896 году по инициативе преподавателей были открыты воскресные курсы по черчению, физике и рисованию для всех желающих. А по субботам директор Словцов сам читал для учащихся публичные лекции по истории искусств.

Американский путешественник Джордж Кеннан, посетивший училище, писал: "Реальное училище занимает большое и красивое здание города. Массивный двухэтажный кирпичный дом стоимостью 85 тысяч долларов построен богатым купцом и дан в дар городу. Училище прекрасно обставлено". Он отмечал, что при училище находился механический отдел с паровой машиной, приводящей в движение рабочие станки, естественный отдел с лучшими и новейшими приборами, химическая лаборатория, библиотека, музей.

Научно-образовательные чтения "Культурно-историческое наследие Тюмени" ГАУ Северного Зауралья проводит совместно с Тюменской городской думой. Председатель думы Светлана Иванова отметила, что цель чтений ― увлечь молодежь изучением истории и краеведения. Она сообщила, что в следующем году это мероприятие посвятят 235-летию городской думы.

"В рамках этого юбилея мы многое можем вспомнить с точки зрения истории, так как наша главная цель ― возвращаться не один раз в историю и знать всё то, что было до нас с вами", ― подчеркнула Светлана Иванова.

Вера Корушнова