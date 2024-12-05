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Колонну разделения пропан-пропиленовой смеси длиной 102 метра установили в Тобольске

Экономика, 17:10 05 декабря 2024

"ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

Главную колонну РР-Splitter установили на строительной площадке ДГП-2 в Тобольске. Работу по её подъёму выполняли более 50 человек из разных служб проекта и 13 единиц техники. На площадке для этой операции было задействовано семь кранов, три из которых — самые мощные в России — поднимали колонну, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"Поздравляю команду проекта ДГП-2 с чёткой и ювелирной работой. В настоящее время на площадке проекта ДГП-2 уже установлено в проектное положение 20 единиц крупногабаритного оборудования, до конца года планируется установить ещё девять единиц. Общий прогресс проекта составляет 40 процентов", - сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Отметим, проект строительства ДГП-2 запустили на Тобольской площадке СИБУРа в августе 2023 года. Это будет одна из крупнейших единичных мощностей по производству полипропилена в мире — 570 тыс. тонн в год. После запуска производства в 2027 году объём выпуска полипропилена на "ЗапСибНефтехиме" увеличится на 36 % (до 1,6 миллиона тонн в год), что позволит дополнительно выпускать для ключевых отраслей (строительство, автомобилестроение, упаковка, товары народного потребления, медицина) десятки марок продукта, обладающих уникальными свойствами по прочности, трещиностойкости, прозрачности. С учётом нового производства общий объём выпуска базовых полимеров на "ЗапСибНефтехиме" составит 3,3 миллиона тонн в год. Россия войдёт в пятёрку мировых лидеров по производству полипропилена.

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