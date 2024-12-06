  • 6 декабря 20246.12.2024пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер западный

Знаменитый тюменский "муравейник" ждет преображение

Общество, 11:08 06 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многоквартирный дом №92 на ул. Республики в Тюмени, который в народе получил название "муравейник", ждет преображение в ближайшие пару лет. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе прямой линии.

Уникальность дома в том, что в Тюмени он такой один. Строение олицетворяет эпоху советского времени, подчеркнул мэр.

"При поддержке губернатора приняли решение изменить фасад не только дома №92 на улице Республики, но и запустить программу ремонта гостевого маршрута в целом. Разрабатывается единая концепция", — сказал Максим Афанасьев.

При этом кардинально менять знаменитый "муравейник" не планируется. По словам главы города, здание должно "заиграть новыми красками", сохранив при этом свою историческую уникальность. Выработать архитектурные и цветовые решения помогут жители. Для более широкого изучения общественного мнения администрация задействует социальные сети, а Центр стратегического планирования "Сибирь" объявит конкурс для дизайнеров и архитекторов, сообщил мэр.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , фасады

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 06.12.2024Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень – Омск из-за сложных погодных условий
12:03 06.12.2024Петр Вагин рассказал о проектах инициативного бюджетирования в Тобольске в 2025 году
11:52 06.12.2024Фестиваль "Добро без границ" в Тюмени объединит волонтеров всего региона
11:41 06.12.2024Любители зимнего плавания поборются за Кубок Героя России Рустама Сайфуллина