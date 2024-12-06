Знаменитый тюменский "муравейник" ждет преображение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многоквартирный дом №92 на ул. Республики в Тюмени, который в народе получил название "муравейник", ждет преображение в ближайшие пару лет. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе прямой линии.

Уникальность дома в том, что в Тюмени он такой один. Строение олицетворяет эпоху советского времени, подчеркнул мэр.

"При поддержке губернатора приняли решение изменить фасад не только дома №92 на улице Республики, но и запустить программу ремонта гостевого маршрута в целом. Разрабатывается единая концепция", — сказал Максим Афанасьев.

При этом кардинально менять знаменитый "муравейник" не планируется. По словам главы города, здание должно "заиграть новыми красками", сохранив при этом свою историческую уникальность. Выработать архитектурные и цветовые решения помогут жители. Для более широкого изучения общественного мнения администрация задействует социальные сети, а Центр стратегического планирования "Сибирь" объявит конкурс для дизайнеров и архитекторов, сообщил мэр.

Инна Пахомова