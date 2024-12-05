Тюменских школьников научили пользоваться электронной подписью

30 учеников тюменской школы №70 стали участниками лекции, проходившей в рамках федеральной акции "Цифровой ликбез".

Темой занятия стала простая электронная подпись — ПЭП. Ребята узнали базовые методы защиты своих данных.

Об этом им рассказала эксперт — менеджер благотворительный программы "ИТ-таланты".

Спикер также рассказала о базовых средства защиты своих данных и правилах пользования финансами.

Также ребятам провели экскурсию в центре робототехники и показали как создаются компьютерные игры, рассказали чем полезен 3D принтер.

"Мы регулярно проводим ИТ-уроки, чтобы ребята с раннего возраста понимали особенности работы информационных систем и сервисов и все чаще встречаем ребят, которые уже понимают, как работают цифровые системы защиты информации", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.