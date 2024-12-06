Мошенники обманули жительницу Тюменской области по схеме "лёгкий заработок"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 тыс. рублей лишилась жительница Исетского района, пытаясь заработать в одном из маркетплейсов, сообщает УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Женщина рассказала следователю, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение с предложением дополнительного заработка. Собеседник объяснил ей, что нужно "продвигать" товар, повышая продажи. Работа заключалась в проставлении "лайков" на предлагаемые одежду и косметику.

Иногда нужно было также выкупать продукцию и подтверждать выполнение таких заданий. Потраченные средства должны были возвращаться вместе с заработанными процентами.

Все действия планировалось выполнять на платформе известного маркетплейса, но, по словам заявительницы, ссылки вели на другой сайт. Новую сотрудницу добавили в общий чат, где другие работники благодарили менеджеров за выплаченные деньги за несложные задания.

Некоторое время жительница Исетского района ставила "лайки", выкупала недорогой товар, за что получала свой заработок и затраченные на выкуп деньги.

Однако после двух крупных покупок менеджер прекратил выходить на связь. Ни денег, ни товара потерпевшая не получила и поняла, что её обманули.