В Тюменской области с начала года трудоустроились 30,8 тыс. человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30,8 тыс. человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2024 года. Всего в службу занятости населения региона обратились 39,7 тыс. жителей.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, на 5 декабря численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составила 1,8 тыс. человек. Уровень безработицы — 0,24 %.

Работодатели предлагают тюменцам 19,9 тыс. вакансий. Наибольшая доля из них - 3,1 тыс. - в профессиональной, научной и технической деятельности. Еще 10,7 тыс. вакансий заявлено в сферах строительства, обрабатывающих производств, образования, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, транспортировке и хранении.