Тюменские управленцы сыграют в мини-футбол

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений пройдут в Тюмени 7 декабря.

В состязаниях примут участие девять команд. Первая группа встретится в спортивном комплексе "Строймаш", вторая – в футбольном центре "Дерби", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Следующим состязанием станет хоккей в валенках. Соревнования запланированы на декабрь 2024 года.