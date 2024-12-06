Тюменские управленцы сыграют в мини-футбол
Спорт, 18:22 06 декабря 2024
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений пройдут в Тюмени 7 декабря.
В состязаниях примут участие девять команд. Первая группа встретится в спортивном комплексе "Строймаш", вторая – в футбольном центре "Дерби", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.
Следующим состязанием станет хоккей в валенках. Соревнования запланированы на декабрь 2024 года.