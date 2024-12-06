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Тюменские управленцы сыграют в мини-футбол

Спорт, 18:22 06 декабря 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений пройдут в Тюмени 7 декабря.

В состязаниях примут участие девять команд. Первая группа встретится в спортивном комплексе "Строймаш", вторая – в футбольном центре "Дерби", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Следующим состязанием станет хоккей в валенках. Соревнования запланированы на декабрь 2024 года.

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# мини-футбол , соревнования

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