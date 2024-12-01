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Тюменская певица Евгения Зонтикова исполнит авторские песни в музее Словцова

Общество, 08:17 10 декабря 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Тюменская певица, финалистка национального песенного проекта "Родники" Евгения Зонтикова исполнит авторские песни и композиции фолк-проекта "Хоровод времён" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 декабря, начало - в 17 часов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Добавим, вместе с ансамблем "Радоница" Евгения в 2024 году стала лауреатом фестиваля национальных традиций "Хранимые веками", совместная песня артистов "Хоровод времён" прозвучала на канале "Спас". А финал проекта "Родники", на котором тюменка исполнила свою песню "Новый мир", транслировался на канале "Звезда".

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# Музейный комплекс им , песни , Словцова

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