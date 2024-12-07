В Ишиме женщина ранила сожителя ножом

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью" возбуждено в отношении 26-летней неработающей жительницы Ишима.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в полицию обратился местный житель 1992 года рождения, который рассказал, что ему нанесли ножевое ранение.

Наряд патрульно-постовой службы полиции выехал на место происшествия и задержал подозреваемую. Она пояснила, в ходе распития спиртного между ней и потерпевшим вспыхнула ссора.

Девушка схватила лежавший на столе нож и нанесла мужчине ранение в область живота. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.