В Ишиме женщина ранила сожителя ножом
Происшествия, 12:47 07 декабря 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Уголовное дело по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью" возбуждено в отношении 26-летней неработающей жительницы Ишима.
Как сообщает УМВД по Тюменской области, в полицию обратился местный житель 1992 года рождения, который рассказал, что ему нанесли ножевое ранение.
Наряд патрульно-постовой службы полиции выехал на место происшествия и задержал подозреваемую. Она пояснила, в ходе распития спиртного между ней и потерпевшим вспыхнула ссора.
Девушка схватила лежавший на столе нож и нанесла мужчине ранение в область живота. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.