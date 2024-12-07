  • 7 декабря 20247.12.2024суббота
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

В Ишиме женщина ранила сожителя ножом

Происшествия, 12:47 07 декабря 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью" возбуждено в отношении 26-летней неработающей жительницы Ишима.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в полицию обратился местный житель 1992 года рождения, который рассказал, что ему нанесли ножевое ранение.

Наряд патрульно-постовой службы полиции выехал на место происшествия и задержал подозреваемую. Она пояснила, в ходе распития спиртного между ней и потерпевшим вспыхнула ссора.

Девушка схватила лежавший на столе нож и нанесла мужчине ранение в область живота. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 07.12.2024В Ишиме женщина ранила сожителя ножом
11:46 07.12.2024Тюменец вынес два флакона духов из парфюмерного магазина
07:59 07.12.2024На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск самосвал повредил строящийся путепровод
23:50 06.12.2024Семилетний школьник попал под колеса иномарки в Тюмени