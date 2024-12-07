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Пять медучреждений Тюменской области отметили на всероссийском уровне

Общество, 16:48 07 декабря 2024

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Пяти медучреждениям Тюменской области вручили сертификаты "Качество и безопасность медицинской деятельности" в ходе всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2024" в Москве.

Отмечены областная больница №19, городские поликлиники №5, №17, №12, а также перинатальный центр, сообщает региональный департамент здравоохранения.

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Участники мероприятия делятся лучшими практиками управления качеством в здравоохранении, перенимают успешный опыт коллег и внедряют полученные знания в своих регионах.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова представила доклад "Системный подход в реализации здоровьясбережения лиц пожилого возраста.

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