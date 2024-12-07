Пять медучреждений Тюменской области отметили на всероссийском уровне
Общество, 16:48 07 декабря 2024
| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области
Пяти медучреждениям Тюменской области вручили сертификаты "Качество и безопасность медицинской деятельности" в ходе всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2024" в Москве.
Отмечены областная больница №19, городские поликлиники №5, №17, №12, а также перинатальный центр, сообщает региональный департамент здравоохранения.
| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области
Участники мероприятия делятся лучшими практиками управления качеством в здравоохранении, перенимают успешный опыт коллег и внедряют полученные знания в своих регионах.
Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова представила доклад "Системный подход в реализации здоровьясбережения лиц пожилого возраста.