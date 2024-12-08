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Водителям автобусов в Тюмени подняли зарплаты на 49%

Общество, 08:31 08 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На 49 % увеличили заработную плату водителям автобусов в Тюмени. Помимо повышения дохода они могут рассчитывать на аренду жилья по сниженной ставке и на оплату обучения.

"Водителей действительно не хватает. Однако ТПАТП № 1 при поддержке администрации города старается не только уменьшить влияние ограничения в человеческих ресурсах на доступность транспорта для тюменцев, но и сделать работу водителей гораздо более комфортной", - рассказал изданию "Тюменская область сегодня" руководитель ТПАТП №1 Роман Шулепов.

По его словам, повышение зарплат водительскому составу помогло стабилизировать отток кадров. Обучение водителей категории D проходят 35 человек. Первые из них смогут выйти на линии уже в конце января.

Водитель ТПАТП № 1 Евгений Типтенко также отметил кадровый дефицит. Он обратил внимание, что все обещанные изменения по повышению заработной платы произошли: "Прибавку к зарплате, конечно, ощутили, с сентября еще. Как обещано, 49 процентов выплачивают дополнительно. На предприятие приходят устраиваться водители"

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# общественный транспорт

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