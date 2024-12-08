  • 8 декабря 20248.12.2024воскресенье
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер южный

В Ялуторовске готовятся к областному фестивалю "Декабристские вечера"

Общество, 18:44 08 декабря 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

К областному фестивалю "Декабристские вечера" готовятся музейщики и почитатели истории в Ялуторовске. Это дань памяти ссыльным декабристам, сыгравшим большую роль в истории города.

Фестиваль пройдет уже в 36 раз. Для гостей подготовили интересную насыщенную программу, которую 10 декабря откроют "Якушкинские чтения". Сотрудники музеев декабристов, историки, краеведы и учёные обсудят вопросы, которые касаются наследия декабристов в Сибири. В этот же день пройдет презентации выставки "Письмо потомкам". В 2024 г. исполнилось 175 лет со дня, когда М. И. Муравьев–Апостол составил известное послание.

С 11 декабря стартует выставка "Декабристки". В ее центре картина, которую создала художница Мария Давидсон. На полотне она изобразила жен декабристов, отправившиеся в Сибирь вслед за любимыми.

Еще одна выставка - "Первая в Сибири" - расскажет об основании школы для девочек, которая была открыта по инициативе И. Д. Якушкина. Посетить экспозицию можно будет, начиная с 14 декабря. В сам День памяти декабристов пройдет акция "Свеча памяти", пишет Ялуторовский музейный комплекс.

Возрастное ограничение 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# декабристы , Ялуторовский музейный комплекс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 08.12.2024В Ялуторовске готовятся к областному фестивалю "Декабристские вечера"
18:00 08.12.20249 декабря - события дня
17:53 08.12.2024Каток "Сердце Тюмени": Александр Андросов расставил точки над "i"
17:29 08.12.2024Здоровому образу жизни учат волонтеры Тюменского медуниверситета