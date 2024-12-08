В Ялуторовске готовятся к областному фестивалю "Декабристские вечера"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

К областному фестивалю "Декабристские вечера" готовятся музейщики и почитатели истории в Ялуторовске. Это дань памяти ссыльным декабристам, сыгравшим большую роль в истории города.

Фестиваль пройдет уже в 36 раз. Для гостей подготовили интересную насыщенную программу, которую 10 декабря откроют "Якушкинские чтения". Сотрудники музеев декабристов, историки, краеведы и учёные обсудят вопросы, которые касаются наследия декабристов в Сибири. В этот же день пройдет презентации выставки "Письмо потомкам". В 2024 г. исполнилось 175 лет со дня, когда М. И. Муравьев–Апостол составил известное послание.

С 11 декабря стартует выставка "Декабристки". В ее центре картина, которую создала художница Мария Давидсон. На полотне она изобразила жен декабристов, отправившиеся в Сибирь вслед за любимыми.

Еще одна выставка - "Первая в Сибири" - расскажет об основании школы для девочек, которая была открыта по инициативе И. Д. Якушкина. Посетить экспозицию можно будет, начиная с 14 декабря. В сам День памяти декабристов пройдет акция "Свеча памяти", пишет Ялуторовский музейный комплекс.

Возрастное ограничение 6+.