Тюменские студенты создали новогоднюю атмосферу в ОКБ № 1

| Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте | Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте

Новогоднее настроение постарались создать у маленьких пациентов Областной больницы № 1 студенты Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. Девушки из отряда "Альфин" украсили фойе и палаты елочками, гирляндами, снеговиками, созданными своими руками.

| Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте | Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте

Дети, которые сейчас проходят здесь курс лечения, не остались в стороне и вместе с гостями принимали участие в новогоднем оформлении.

"Изделия наших девчонок стали не просто акцией, а актом доброты и милосердия. Студенты не только создали праздничное пространство для детей, но и подарили им момент радости в непростой для них период. Эти украшения - символ надежды, радости и выздоровления, которые обязательно принесет с собой Новый год", - поделились организаторы в официальном сообществе колледжа во Вконтакте.