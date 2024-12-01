  • 10 декабря 202410.12.2024вторник
  • USD99,3759
    EUR105,0996
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменские студенты создали новогоднюю атмосферу в ОКБ № 1

Общество, 11:19 10 декабря 2024

Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте | Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте

Новогоднее настроение постарались создать у маленьких пациентов Областной больницы № 1 студенты Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. Девушки из отряда "Альфин" украсили фойе и палаты елочками, гирляндами, снеговиками, созданными своими руками.

Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте | Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте

Дети, которые сейчас проходят здесь курс лечения, не остались в стороне и вместе с гостями принимали участие в новогоднем оформлении.

"Изделия наших девчонок стали не просто акцией, а актом доброты и милосердия. Студенты не только создали праздничное пространство для детей, но и подарили им момент радости в непростой для них период. Эти украшения - символ надежды, радости и выздоровления, которые обязательно принесет с собой Новый год", - поделились организаторы в официальном сообществе колледжа во Вконтакте.

Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте | Фото: Сообщество колледжа цифровых и педагогических технологий во Вконтакте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год , ОКБ №1 , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 10.12.2024АО "Транснефть – Сибирь" получило благодарность от главы города Урая за социальную поддержку
11:19 10.12.2024Тюменские студенты создали новогоднюю атмосферу в ОКБ № 1
10:35 10.12.2024Участников правового диктанта впервые проверят на знание законодательства о бизнесе
10:24 10.12.2024Тюменская область - в числе регионов-лидеров по развитию добровольчества