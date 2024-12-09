Лучшие проекты волонтеров 55+ представили на форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Лучшие проекты волонтеров 55+ представили на VII Областном форуме серебряного добровольчества в Тюмени 9 декабря. Серебряные добровольцы участвуют в организации благотворительных мастерских и бьюти-курсов, спортивных мероприятий, реализуют инициативы, связанные с историческим наследием.

Задача проекта "Тюменские ковры на Упоровской земле" — сохранить тюменские ковры как бренд и пополнить местный музей новыми экспонатами, рассказала ИА "Тюменская линия" серебряный волонтер Вера Кузнецова.

"Многих мастеров уже нет в живых, да и ковры почти не сохранились. Мы поехали по деревням, обратились к людям. Нашли где-то до десятка ковров приличного качества. На компьютере сделали их схемы. И вот мы, серебряные волонтеры, взялись воссоздать мини-ковры. На экскурсии по выставке с коврами, как оригинальными, так и воссозданными, приезжали со всего Упоровского района, из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Омутинки", — делится Вера Кузнецова.

Повысить самооценку тюменкам 55+ помогают в школе имиджа и стиля "Элегантный возраст". Курс рассчитан на восемь–десять занятий и длится до трех месяцев, говорит серебряный доброволец Светлана Репина.

"Мы учим женщин ухаживать за лицом, наносить возрастной макияж. Рассказываем, какие средства и как применять. Есть у нас уроки дефиле, встречи со стилистом, где рассказывают, из чего должен состоять базовый гардероб, работает парикмахер-стилист. Нас ведь никто не учил этому — как ухаживать за собой, как себя любить. И когда мы женщину преображаем, и она видит, насколько она может быть красива, у нее повышается самооценка", — отмечает Светлана Репина.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

На выставке также представили тюменские проекты "Арт-изба", "Гиды 55+. Перезагрузка", "Бабушкин воркаут", проекты "Музейная комната "Мы рождены в СССР" из Тюменского района, "Школа серебряных волонтеров "Активное поколение" из Ишимского района, "Диалог поколений" из Вагайского района.

Участниками областного форума стали координаторы серебряного добровольчества, серебряные волонтеры, тимлидеры, руководители и специалисты учреждений социального обслуживания. Программа включала деловой тренинг по ивент-менеджменту, работала фотовыставка "А мы с внуком волонтерим!". Активных волонтеров отметили благодарственными письмами.

"У нас стало доброй традицией собирать наших активистов, серебряных волонтеров со всей Тюменской области хотя бы один раз в год, чтобы поблагодарить их, провести образовательные мастер-классы, увидеть, чем они в течение года занимаются. Мы начинали активно развивать это направление в 2015 году, начинали с 30 человек. На сегодняшний день в регионе более 8 тысяч серебряных волонтеров", — рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Вера Коршунова