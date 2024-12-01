  • 10 декабря 202410.12.2024вторник
  • USD99,3759
    EUR105,0996
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени установили первую опору развязки на Московском тракте

Экономика, 11:41 10 декабря 2024

t.me/gus72to

Первую опору будущего путепровода на Московском тракте в Тюмени смонтировали напротив примыкания к ул. С. Джанбровского. В перспективе улица "перешагнёт" через магистраль и соединит районы перспективной застройки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Специалисты приступили к монтажу ливневой канализации, завезли необходимое оборудование. Уже проложены первые 100 метров трубопровода. Также с участка будут вынесены линии электроснабжения, связи, водопровод и газопровод. Параллельно идёт отсыпка будущих съездов и строительство первого из двух надземных пешеходных переходов", - рассказали в управлении.

t.me/gus72to t.me/gus72to t.me/gus72to ﻿

На время работ немного заузили проезжую часть трассы Екатеринбург - Тюмень. При этом движение сохраняется в прежнем режиме — по две полосы в каждом направлении.

Строительство развязки по Московскому тракту планируется завершить до конца 2026 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , Московский тракт , развязка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 10.12.2024Тюменская область вошла в топ-10 регионов с прозрачной системой закупок
12:03 10.12.2024Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим сроком автокредитования
11:41 10.12.2024 В Тюмени установили первую опору развязки на Московском тракте
11:30 10.12.2024Нулевой цикл строительства завершили на туристическом комплексе в Тобольске