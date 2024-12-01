В Тюмени установили первую опору развязки на Московском тракте

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Первую опору будущего путепровода на Московском тракте в Тюмени смонтировали напротив примыкания к ул. С. Джанбровского. В перспективе улица "перешагнёт" через магистраль и соединит районы перспективной застройки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Специалисты приступили к монтажу ливневой канализации, завезли необходимое оборудование. Уже проложены первые 100 метров трубопровода. Также с участка будут вынесены линии электроснабжения, связи, водопровод и газопровод. Параллельно идёт отсыпка будущих съездов и строительство первого из двух надземных пешеходных переходов", - рассказали в управлении.

На время работ немного заузили проезжую часть трассы Екатеринбург - Тюмень. При этом движение сохраняется в прежнем режиме — по две полосы в каждом направлении.

Строительство развязки по Московскому тракту планируется завершить до конца 2026 г.