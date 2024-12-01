17 тюменцев получили нагрудные знаки "Народный фронт. Всё для Победы!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тюменских волонтеров, поддерживающих бойцов на спецоперации и мирных жителей, наградили в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 10 декабря. Им вручили памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Всё для Победы!" и благодарственные письма.

"Я общался с нашими командирами, и тюменцы, которые служат в подразделениях, знают про общероссийский "Народный фронт", все чувствуют заботу тюменского отделения. Им важно, что вы их не забыли, заботитесь, помогаете их семьям. Та работа, что вы ведете среди наших жителей по оказанию помощи, она нужна, потому что человек, внесший вклад в спецоперацию, иначе относится к этим событиям. Он погружается в повестку, начинает собирать новости и узнавать, что происходит с нашими бойцами. Важно, чтобы вы вовлекали как можно больше земляков к своей деятельности и продолжали эту работу", – обратился к волонтерам заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Знаки разработали и учредили по поручению президента России Владимира Путина. Они вручаются коллективам организаций и жителям, которые на постоянной основе оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Среди награжденных – предприниматели, представители предприятий, федеральных органов власти, жители Тюменской области. Многие из них лично выезжают на передовую, чтобы помочь людям. Одни из них – Светлана и Александр Бердовы. На личные средства супруги покупают необходимые вещи и медикаменты для бойцов, госпиталей и мирных жителей. Также им помогают неравнодушные горожане. Доставляет посылки муж на своем личном транспорте. В общей сложности тюменцы направили в зону спецоперации около 40 тонн гуманитарной помощи.

"Мы начали помогать с 25 сентября 2022 года, после объявления мобилизации. Муж пришел домой, сказал, что обязан помочь, снял деньги и купил нужные ребятам вещи. Первый раз он ездил к нашим саперам, потом к мобилизованным, а один раз надо было увезти груз на Донбасс. Оказалось, там госпиталь. И с того момента супруг расставил приоритеты, сейчас мы в основном помогаем госпиталям. Следующая, уже 13 отправка, будет в четверг", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Светлана Бердова.

Помимо этого "Народный фронт" наградил 10 человек, представляющих предприятия и организации Тюменской области. Также трем людям вручили благодарственные письма от военкомата Тюменской области.

"Это те, кто на протяжении 2,5 лет участвуют в конвоях и доставляют помощь нашим подразделениям на передовой. Ребята постоянно в движении. Каждые три месяца мы выезжаем на территорию спецоперации, чтобы развести гуманитарный груз на протяжении всей линии соприкосновения", - добавил руководитель "Народного фронта" Тюменской области Роман Чуйко.

Виктория Макарова