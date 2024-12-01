Новый график поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 15 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый график движения поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 15 декабря, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Новый скорый поезд "Финист" (№ 812/811) Екатеринбург – Тюмень – Омск начнет курсировать с 15 декабря ежедневно.

Назначен скорый поезд Москва – Серов (№ 86/85). Он будет курсировать через день: из столицы — с 16 декабря, из Серова - с 18 декабря. Маршрут проходит через Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхотурье.

Поезд Нижневартовск – Адлер (№ 345/346), курсировавший ранее по отдельным датам, будет отправляться через день. Время в пути сократится: в сторону черноморского курорта на 9,5 часов, в обратном направлении на 4,5 часа.

Поезд Тюмень – Кисловодск (№ 119/120) будет круглогодичным. Раньше он работал только в летний период под № 265/266.

Поезд Новый Уренгой – Казань (№ 377) будет отправляться из Нового Уренгоя на один час позже, чтобы жители Ямала успевали сделать пересадку с самолета и добираться на поезде до других населенных пунктов округа.

В целом на СвЖД в новом графике будет курсировать 76 пар поездов дальнего следования, в том числе 46 пар скорых.