  • 11 декабря 202411.12.2024среда
  • USD100,0324
    EUR106,2024
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Новый график поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 15 декабря

Общество, 09:51 11 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый график движения поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 15 декабря, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Новый скорый поезд "Финист" (№ 812/811) Екатеринбург – Тюмень – Омск начнет курсировать с 15 декабря ежедневно.

Назначен скорый поезд Москва – Серов (№ 86/85). Он будет курсировать через день: из столицы — с 16 декабря, из Серова - с 18 декабря. Маршрут проходит через Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхотурье.

Поезд Нижневартовск – Адлер (№ 345/346), курсировавший ранее по отдельным датам, будет отправляться через день. Время в пути сократится: в сторону черноморского курорта на 9,5 часов, в обратном направлении на 4,5 часа.

Поезд Тюмень – Кисловодск (№ 119/120) будет круглогодичным. Раньше он работал только в летний период под № 265/266.

Поезд Новый Уренгой – Казань (№ 377) будет отправляться из Нового Уренгоя на один час позже, чтобы жители Ямала успевали сделать пересадку с самолета и добираться на поезде до других населенных пунктов округа.

В целом на СвЖД в новом графике будет курсировать 76 пар поездов дальнего следования, в том числе 46 пар скорых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СвЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 11.12.2024Пресс-конференция об итогах работы управления Росгвардии по Тюменской области в 2024 году
10:13 11.12.2024Победителей проекта "Читай с детьми" пригласят на фестиваль в Москву
10:02 11.12.2024В твороге производителя из Тюменской области обнаружили плесень
09:51 11.12.2024Новый график поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 15 декабря