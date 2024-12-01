Новый ФАП открыли в Нижнетавдинском районе

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт площадью 80 кв. м открыли в с. Антипино Нижнетавдинского района. В нем есть кабинет приёма и раннего выявления заболеваний, процедурный кабинет. Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать около 900 человек из шести населённых пунктов.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Чтобы решить кадровый вопрос, для фельдшера, которая переехала из Тюмени, построено служебное жильё", - отметил глава региона.

Добавим, всего в 2024 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" построили 19 ФАПов и врачебную амбулаторию в с. Успенка Тюменского района.