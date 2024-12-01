В Исетском районе построят водопровод протяжённостью около 10 километров

| Фото: "Тюмень Водоканала | Фото: "Тюмень Водоканала

Проекты водопровода протяженностью около 10 км от Исетска до Солобоево планирует выполнить "Росводоканал Тюмень" в 2025 году. Также в планах построить сеть канализации от Шорохово до Исетска протяженностью 50 км. Специалисты проведут реконструкцию почти 5 км коммуникаций в районном центре и увеличат производительность исетских водоочистных сооружений с 1,5 до 3,5 тыс. куб. м в сутки, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"Первого января 2025 года мы начинаем обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения Исетского района. Первоочередная задача – обеспечить бесперебойность услуг, чтобы жители не почувствовали неудобств в переходный период. Сейчас завершаем набор сотрудников. Приобрели девять единиц новой спецтехники для выполнения аварийно-восстановительных мероприятий", - отметил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Добавим, в с. Исетском будет работать центр обслуживания абонентов, где жителям ответят на все вопросы, связанные с работой водоканала, по тел.: 8-800-600-85-50.