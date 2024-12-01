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Шесть наград премии "Лидеры инвестиционного развития-2024" завоевала Тюменская область

Общество, 17:15 11 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть наград премии "Лидеры инвестиционного развития-2024" завоевала Тюменская область, сообщает информационный центр правительства региона.

Вице-премьер РФ Александр Новак вручил памятную статуэтку генеральному директору инвестиционного агентства Николаю Пуртову.

Тюменская область получила Гран-при и признана лучшей в пяти номинациях:

“Агентство развития года”, “Лучший инвестиционный портал”, “Лучшая инвестиционная карта”, “Лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный” (заместитель главы Тюменского муниципального района Сергей Ивченко).

Признание коллег получил руководитель инвестагентства Николай Пуртов.

На получение премии претендовали 64 региона. Эксперты НААИР рассмотрели 246 заявок.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , Николай Пуртов

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