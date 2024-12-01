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В Тюменской области снизился спрос на кредиты и товары

Экономика, 13:42 12 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Спрос на кредиты и товары снизился в Тюменской области. Замедление потребительской активности в октябре и ноябре вызвали привлекательные ставки по депозитам, что простимулировало сберегательную активность, приводит данные доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ" областное отделение Банка России.

Согласно данным, в ретейле покупатели выбирали более дешевые товары и сокращали количество покупок. Спрос на автокредиты снизился после очередного повышения ключевой ставки в октябре. Однако тюменские автодилеры для компенсации высоких ставок по кредитам поддерживали спрос скидками.

В регионе расширена инфраструктура онлайн-торговли и быстрой доставки. В октябре в Тюмени заработал новый сервис доставки еды, а в ноябре запустили первую очередь логистического центра маркетплейса.

Отметим, декабрьский доклад Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ" основан на мнении экспертов, данных официальной статистики и опросов 15 тыс. предприятий, более 300 из которых работают в Тюменской области, ХМАО-Югре и на Ямале. Данные будут учтены при принятии решения по ключевой ставке 20 декабря 2024 г.

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# Банк России , кредиты

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