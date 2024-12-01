Тоболяк с ножом напал на посетителя кафе
Происшествия, 13:09 12 декабря 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
55-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство, будут судить в Тобольске, сообщает СУ СК России по Тюменской области.
По версии следствия, в ночь на 10 ноября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения возле кафе повздорил с 29-летним посетителем и достал нож.
Им тоболяк дважды ударил потерпевшего в область грудной клетки. Пострадавшему удалось убежать и вызвать скорую помощь.
Благодаря врачам он остался жив, подозреваемый был задержан. Орудие преступления изъято, допрошены очевидцы. В настоящее время уголовное дело передано в суд.