Бойцы спецоперации получат новогодние посылки из Тюмени
Общество, 20:02 15 декабря 2024
| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"
Новогодние посылки с гостинцами получат бойцы специальной военной операции из Тюмени.
Собрали их неравнодушные сотрудники детского сада № 172 вместе с воспитанниками и родителями. В коробках - традиционные новогодние сладости, чай, продукты питания, теплые вещи, детские открытки и "браслеты выживания", сделанные своими руками.
"Уверены, что предновогодние посылки порадуют наших земляков за тысячи километров от дома, создадут праздничное настроение, придадут сил и уверенности", - прокомментировала заведующая детским садом № 172 Юлия Селиверстова.
| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"
Евгения Шевцова