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Бойцы спецоперации получат новогодние посылки из Тюмени

Общество, 20:02 15 декабря 2024

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Новогодние посылки с гостинцами получат бойцы специальной военной операции из Тюмени.

Собрали их неравнодушные сотрудники детского сада № 172 вместе с воспитанниками и родителями. В коробках - традиционные новогодние сладости, чай, продукты питания, теплые вещи, детские открытки и "браслеты выживания", сделанные своими руками.

"Уверены, что предновогодние посылки порадуют наших земляков за тысячи километров от дома, создадут праздничное настроение, придадут сил и уверенности", - прокомментировала заведующая детским садом № 172 Юлия Селиверстова.

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Евгения Шевцова

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# гуманитарная помощь , посылки , СВО

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