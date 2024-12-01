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Пять машин столкнулись на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 19:23 12 декабря 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пять машин столкнулись на трассе Тюмень - Омск в Голышмановском районе 12 октября. Авария произошла на 194-м километре федеральной автодороги около 18 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Участниками ДТП стали водители "КАМАЗа", "Лексуса", "Лады Гранты", "Лады Приоры" и "Газели".

Предварительно, водитель автомобиля "Лада Гранта", выезжая с второстепенной дороги на трассу, не уступил преимущество в движении машинам, движущимся по ней. В итоге ранены 45-летний водитель "Лады Гранта" и 70-летний водитель "Лады Приора".

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На место вызова также прибыли сотрудники 110 пожарно-спасательной части МЧС России по Тюменской области. В ликвидации последствий происшествия было задействовано пять человек личного состава, две единицы техники. Пожарные отключили аккумуляторные батареи повреждённых транспортных средств и газовое оборудование, находящееся в одной из машин.

Сейчас движение транспорта организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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