Работу по созданию новых воздушных линий продолжают в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 500 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, и более 62 км ЛЭП разных типов напряжения отремонтировали энергетики компании "СУЭНКО" в 2024 году. В настоящее время работы продолжаются, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Та на ул. Пархоменко в Тюмени энергетики планируют сменить 500 метров старого провода на новый. Сечение нового провода больше, чем у старого, что позволит снизить потери энергии и аварийность. Также при необходимости установят новые опоры, которые прослужат 40-50 лет.

Также на улице Комсомольской в областном центре строятся два участка кабельных линий протяженностью 600 метров. В Комарово продолжается монтаж оборудования на новой блочной подстанции. Она необходима, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение при развитии этого района.