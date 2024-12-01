В праздничном оформлении Тюмени соединили символы Нового года и культурного наследия

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новое праздничное оформление, в котором переплетаются символы Нового года и культурного наследия Тюмени, украсило улицы областной столицы.

На пешеходной улице Дзержинского установили врата Сибири с резными элементами и изображением бобра и лиса с герба Тюмени.

Бобра и лиса можно встретить и на площади 400-летия. Особенно хорошо их двухметровые фигуры смотрятся вечером. Световые кронштейны на ул. Республики удачно подчеркивают в целом убранство города.

Напомним, новогоднюю концепцию разработали представители тюменского Центра стратегического развития “Сибирь”. Она кардинально отличается от всего, что было раньше. Задача центра как разработчика этой графической системы состояла в создании фирменного стиля праздника, опирающегося на брендбук города и дизайн-код, отметил генеральный директор учреждения Дмитрий Селивохин.

Графический язык состоит из значков-пиктограмм, каждый из которых отсылает к новогодней символике, например, пряничные домики, елочные шары, колокольчики, или к элементам культурной идентичности города.

“В 2024 году мы коллегиально выбрали тему деревянного зодчества как неотъемлемой части тюменского культурного наследия. На основе деревянных резных узоров выполнены пиктограммы. Фирменный стиль предполагает их использование в качестве узоров-паттернов в разных сочетаниях. В каждом из уличных форматов праздничная айдентика выглядит по-разному и в то же время преемственно. То есть весь город покрывается единой системой, рассказывающей про праздник, его символы и заодно про важнейшие метакоды города”, – пояснил Дмитрий Селивохин в беседе с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия”.

Важнейшей темой Нового года в 2024 году стала “Тюмень – врата Сибири”, поэтому ключевыми метками выбраны узнаваемые арки, выполненные из светопрозрачных конструкций. Они превращают областную столицу на время новогодних каникул в сказочный город.

Новогоднее оформление — часть единой комплексной системы праздничного оформления, которую можно было наблюдать в День города, День Победы. Графический язык Дня города расширяется новыми пиктограммами, посвященными уже Новому году. При этом система работает комплексно, подчеркнул Селивохин.

“В будущем планируется не переработка нового фирменного стиля под каждый праздник, а эволюционное развитие графической системы. Это уникальный прием для России. Еще ни один город не обладает комплексной модульной системой праздничного оформления, которая предполагает настраиваемое использование. В одном случае можно усилить праздничную айдентику, в другом – увести в музейно-культурное сочетание. Система будет дополняться новыми значками и городскими символами”, – дополнил Дмитрий Селивохин.

По его словам, этот подход вызвал живой интерес у жителей Тюмени. Еженедельно Центр стратегического развития “Сибирь” получает сотни обращений. Люди интересуются, что означает тот или иной значок, почему выбраны определенные сочетания. Это стало популярной графической энциклопедией жизни города, считает гендиректор “Сибири”.

Видео из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Инна Пахомова