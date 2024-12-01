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Более 1 тыс. 200 раз вызывали тюменцы скорую в выходные

Общество, 13:20 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 264 раза выезжали бригады скорой помощи к жителям Тюмени и Тюменского района 14 и 15 декабря - на 20 раз больше, чем в среднем за минувший месяц.

В экстренной форме за эту неделю поступило 600 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 578 пациентов.

В поликлиники диспетчеры передали 609 вызовов - во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. 60 человек медики проконсультировали удаленно - выезда бригады не потребовалось, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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