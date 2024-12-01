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Средняя стоимость вторичного жилья в Тюмени составила 6,1 млн рублей

Экономика, 12:58 16 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

6,1 млн рублей составила средняя цена на вторичное жилье в Тюмени по данным на ноябрь 2024 года. Стоимость одного квадратного метра при этом выросла до 120,8 тыс. рублей.

Как подчитали в "Авто недвижимости" , в целом спрос на квартиры вторичного фонда вырос в 24 городах России. Наиболее заметно — в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. Больше всего покупателей интересовали студии и однокомнатные квартиры — спрос на них вырос на 13 % и 5 % соответственно.

По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергея Еремкина, активность на рынке вторичной недвижимости сохраняется, причем большинство ноябрьских сделок - альтернативные, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей.

"Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на "вторичку" в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов. При анализе динамики спроса в годовом выражении важно учитывать, что в ноябре 2023 года на вторичном рынке наблюдался спад, связанный с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в июле-октябре прошлого года.

Во многих крупных городах России интерес к готовому жилью в текущем ноябре оказался выше. Спрос также формируют покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, и те россияне, которые планируют выйти на сделку позднее, присматривают объекты на платформе сейчас", - пояснил тендеции рынка недвижимости эксперт.

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