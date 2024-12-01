Персональные данные жителей Тюменской области выманивают мошенники по лжевакансиям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональные и банковские данные жителей Тюменской области выманивают по лжевакансиям мошенники. Они размещают предложения о работе в крупных компаниях, госструктурах, а при наличии откликов даже приглашают на онлайн-собеседования, сообщает региональное отделение Банка России.

Главное, что должно насторожить – предложение сделать денежный перевод, который якобы необходим для подписания трудового договора.

"Если в процессе обсуждения трудоустройства вам предлагают оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, откажитесь. Важно помнить, что настоящие работодатели не запрашивают банковские данные, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях, а для переписки, как правило, используют корпоративную электронную почту, когда в адресе указывается домен сайта компании", – рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Дмитрий Худышкин.

Информацию о вакансиях и стажировках можно проверить на официальном сайте компании или на специализированных ресурсах по поиску персонала. Например, если это Банк России – то в разделе на сайте регулятора.

В реготделении Банка России также посоветовали никогда не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях и не устанавливать программы по совету незнакомцев.