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Жителя Тюмени приговорили к 8,5 годам тюрьмы за убийство

Происшествия, 14:04 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы назначили 30-летнему жителю Тюмени за убийство знакомого. Он также выплатит отцу убитого компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

12 августа 2024 года вечером в одном из домов по ул. Любимая Тюмени мужчины выпивали. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Потерпевший несколько раз ударил осужденного по лицу, после чего ушел спать. Подсудимый решил отомстить спящему обидчику. Ножом он ударил потерпевшего не менее двух раз в область горла. От полученных ножевых ранений мужчина скончался.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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