19 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется тридцать пятое заседание облдумы. 18+

В Тюмени в 10 часов в фойе МАУК "ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется выставка творчества "Новогодние желания". 0+

В Тюмени в 11 часов на сайте Информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской городской думы VIII созыва Владимира Сбитнева. 18+

В Тюмени в 14 часов на базе спортивной школы "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнутся интеллектуальные игры в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города. 6+

В Тюмени в 14 часов в библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) начнется презентация книги Виталия Огородникова "Ваш выход". 12+

В Тюмени в 16 часов в "ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется театрализованно-игровая программа "Счастливых вам сказок!". 0+

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Тайм-менеджмент: принципы эффективного планирования в цифровую эпоху". 18+

В Тюмени в 9 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется арт-медиация по выставке "23:59 — минута до чуда". 12+

В Тюмени в 19 часов в "ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется "Новогодний DRUM BEAT". 0+

В поселке Московский Тюменского района в 18 часов 30 минут начнется районный конкурс "Спортивная элита". 0+

Интересное в этот день:

1863 — англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1918 — постановление Совета народных комиссаров о создании Особых отделений (военной контрразведки) в частях Рабоче-крестьянской Красной Армии.

1943 — основано Калининское Суворовское военное училище (ныне Тверское).

1944 — начало сражения за Бастонь.

1972 — Аполлон-17 возвращается на Землю.

1991 — вручен последний в истории орден Красной Звезды.

1997 — состоялась премьера фильма "Титаник" (режиссёр Дж. Кэмерон).

1999 — состоялись выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ третьего созыва.

2013 — Европейское космическое агентство вывело на орбиту космический телескоп Gaia.