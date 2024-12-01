Мастерская Вадима Шитова откроется в доме Рубцовой в начале 2025 года

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Центр деревянного зодчества в доме Рубцовой на ул. Дзержинского, 34 откроет свои двери в первом квартале 2025 года. Отреставрированный объект стал центральной темой рабочего объезда главы Тюмени Максима Афанасьева, сообщает администрация города.

Он встретился с известным реставратором, мастером художественной резьбы по дереву Вадимом Шитовым и обсудил с ним, как будет развиваться деревянное зодчество в Тюмени.

На первом этаже дома Рубцовой будет располагаться выставочное пространство, а на втором – мастерская Вадима Шитова и его кабинет.

"Это будет место, где он сможет проводить мастер-классы, показывать процесс создания деревянных изделий своими руками, передавать свое мастерство и творить новые шедевры", – прокомментировал Максим Афанасьев.

Таким образом, легендарный мастер Вадим Шитов обретает и мастерскую, и место, где можно выставлять свои работы. Дом, что расположен по соседству, в ближайшие полтора года будет отреставрирован и станет полноценной большой мастерской с установленным оборудованием и станками.