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В дорожной аварии под Тюменью пострадала водитель и ее сын

Происшествия, 19:22 19 декабря 2024

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Ребенок пострадал в ДТП на 19 км автодороги Тюмень-Криводанова в Тюменском районе 19 декабря.

Предварительно, 42- летняя водитель автомобиля "УАЗ Патриот" не выбрала безопасносную скорость и автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии травмирована также водитель автомобиля. Мальчик находился на заднем сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.

Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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