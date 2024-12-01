В дорожной аварии под Тюменью пострадала водитель и ее сын

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Ребенок пострадал в ДТП на 19 км автодороги Тюмень-Криводанова в Тюменском районе 19 декабря.

Предварительно, 42- летняя водитель автомобиля "УАЗ Патриот" не выбрала безопасносную скорость и автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии травмирована также водитель автомобиля. Мальчик находился на заднем сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.

Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.