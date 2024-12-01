В дорожной аварии под Тюменью пострадала водитель и ее сын
Происшествия, 19:22 19 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
Ребенок пострадал в ДТП на 19 км автодороги Тюмень-Криводанова в Тюменском районе 19 декабря.
Предварительно, 42- летняя водитель автомобиля "УАЗ Патриот" не выбрала безопасносную скорость и автомобиль съехал в кювет.
В результате аварии травмирована также водитель автомобиля. Мальчик находился на заднем сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.
Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.