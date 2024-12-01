Жителя Тюменской области будут судить за убийство

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За убийство женщины будут судить 42-летнего жителя п. Боровский Тюменского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 11 мая пьяный обвиняемый в съемной квартире поссорился с арендодателем. Он нанёс 69-летней женщине более 50 ударов ножом и вилкой.

От полученных ранений она скончалась на месте преступления. Подозреваемый скрылся, но в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и заключён под стражу.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело будет передано в суд.