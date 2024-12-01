Тюменская область вошла в топ-10 самых привлекательных туристических регионов России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-10 рейтинга по итогам исследования "Индекс туристической привлекательности регионов России".

Ежегодно его проводит научно-образовательный консорциум "Устойчивый туризм". Оценка проводилась на основе 50 показателей, в том числе развитие инфраструктуры, количество достопримечательностей, уровень безопасности, экологичность и многое другое, сообщает пресс-служба полпредства в УФО.

Согласно исследованию, индекс привлекательности Тюменской области составляет 0.42. Такой же показатель у Ярославской и Кемеровской областей. Лидерами рейтинга стали Москва и Краснодарский край - их индекс равен 0.61.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.