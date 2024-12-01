  • 20 декабря 202420.12.2024пятница
  • USD103,4207
    EUR107,9576
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер западный

Тюменская область вошла в топ-10 самых привлекательных туристических регионов России

Общество, 13:52 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-10 рейтинга по итогам исследования "Индекс туристической привлекательности регионов России".

Ежегодно его проводит научно-образовательный консорциум "Устойчивый туризм". Оценка проводилась на основе 50 показателей, в том числе развитие инфраструктуры, количество достопримечательностей, уровень безопасности, экологичность и многое другое, сообщает пресс-служба полпредства в УФО.

Согласно исследованию, индекс привлекательности Тюменской области составляет 0.42. Такой же показатель у Ярославской и Кемеровской областей. Лидерами рейтинга стали Москва и Краснодарский край - их индекс равен 0.61.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# рейтинг , туризм , туристические объекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:20 20.12.2024Мемориалы Великой Отечественной войны в Тюмени оборудовали QR-кодами
15:09 20.12.2024Искусство встречается с технологиями: в Тюмени стартовала выставка "Синергия возможностей"
14:14 20.12.2024Тюменские школьники и студенты продолжат участие в олимпиаде Президентской библиотеки
14:03 20.12.2024Печатной графике и анимации обучают в обновленной школе имени Митинского в Тюмени