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Тюменские активисты выпустили социальный ролик о личных границах

Общество, 08:42 22 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный видеоролик, напоминающий о том, как важно научить ребенка отстаивать свои личные границы, появился в сети. Его можно посмотреть в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей", пишет КП-Тюмень

Рассказ ведется от лица восьмилетней девочки, которая представляет в школе доклад на тему "Главное, чему меня научили родители". Школьница вспоминает истории из жизни отца и рассказывает о том, как он всегда умел защищать свои личные границы, сталкиваясь с различными ситуациями на протяжении всей жизни. По словам героини, этому он научился у своей мамы.

Авторы отмечают, что умение отстаивать личные границы необходимо развивать с самого детства. Это ценный навык, который помогает не только детям, но и взрослым чувствовать себя уверенно и в безопасности в обществе.

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# видеоролики , социальные проекты

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