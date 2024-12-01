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Запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы продлили еще на полгода

Экономика, 08:27 25 декабря 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Ограничение на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы будет действовать до 30 июня 2025 года. Такое решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, сообщает правительство РФ.

Запрет не распространяется на государства – члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, за рубеж в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного запрета исключен рис для посева.

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