Евгений Хромин встретился с активной молодежью Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 50 тюменцев пришли пообщаться с наставником молодежной политики, директором департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Евгением Хроминым. Участниками стали лидеры региональных молодежных сообществ и объединений, представители "Движения первых", "Российских студенческих отрядов" и юные спортсмены.

Это финальное в 2024 году мероприятие из серии "Встречи с наставниками молодежной политики", которое состоялось в мультицентре "Контора пароходства" 24 декабря.

"Безусловно, такие встречи нужны. Мы все понимаем, что у всех нас были наставники. Когда приходит время, то и мы становимся для кого-то наставниками. Если есть опыт, то он будет полезен, им нужно делиться, чтобы еще больше правильных дел было сделано в нашем регионе, так мы добьемся еще большего. И, конечно, станем ближе к тем целям, что сегодня ставятся нам президентом нашей страны", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Евгений Хромин.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В начале мероприятия начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Юлия Халитова вручила ему медаль к 30-летию молодежной политики Тюменской области.

"Большое спасибо за вашу открытость, что несмотря на завершение года вы нашли время поговорить с ребятами. Хочется, чтобы наш диалог с вами не заканчивался никогда", — добавила она.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Евгений Хромин поделился с тюменцами своим опытом, рассказал о решениях, принятых для развития молодежной политики, о том, как рассчитывается показатель результативности в муниципальных образованиях, хотел бы он уехать из региона и многое другое. Все желающие смогли задать вопросы. Кроме этого, состоялся блиц-опрос наставника. Он позволил активистам ближе познакомиться с жизненными принципами и предпочтениями гостя.

Мария Гейнбихнер и Алина Захарова посетили все пять встреч. В этот раз девушки отмечают, что им интересно познакомиться с Евгением Хроминым как с управленцем.

"Мы работаем с сфере молодежной политики и нам важно быть в повестке, важно услышать точку зрения человека, занимающего руководящую должность. Конечно, интересно, послушать и о его опыте работы. Все же информации о нем в сети много, но услышать лично от него какие-то кейсы, это дорогого стоит", — поделилась Алина.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Встречи с наставниками в сфере молодежной политики" — это цикл мероприятий, направленных на обмен опытом и распространение ценностей, которые лежат в основе государственной молодежной политики. Участниками становились заместители председателя Тюменской облдумы седьмого созыва Наталья Шевчик и Андрей Артюхов, вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских и другие.

Виктория Макарова