Новогодний флешмоб для пациентов детского отделения ОКБ №1 устроили тюменцы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 тюменцев приняли участие в акции "Самый добрый флешмоб" у детского приемного отделения Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Идейным вдохновителем события накануне Нового года стал предприниматель и донор костного мозга Александр Потапушкин.

Его инициативу охотно поддержал тренер, основатель движения воркаута в Тюмени Сергей Мехнин, который живет с диагнозом лимфолейкоз около года. Он считает, что ему проще помогать, чем получать поддержку людей, поэтому сегодня Сергей в числе организаторов флешмоба.

"Сегодня мы видим разных неравнодушных людей: предпринимателей, сотрудников разных организаций, казаков и многих других. Все они пришли поддержать ребят, которые сейчас находятся в больнице. Мы хотим им устроить небольшой праздник", - рассказал Сергей.

Пациенты отделений гематологии, онкологии, ожогового отделения из окон, кто-то с включенными фонариками, наблюдали за представлением. Его открыл духовой оркестр ТВВИКУ. Музыканты исполнили Jingle Bells, "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь" и песню "Расскажи, Снегурочка, где была" из мультфильма "Ну, погоди".

Артисты Тюмени и представители казачьего движения также подарили свое творчество.

Кинологи регионального управления Росгвардии пришли на акцию с питомцами. Бельгийской овчарке Джону одели красную шапку. Офицер кинологического центра Уральского округа Росгвардии Роман Лямзин говорит, что дети – частые гости в их центре, любят наблюдать за собаками. Сегодня специалисты службы выражают поддержку ребятам, которые находятся на лечении.

"Что касается наших собак, то специальных поощрений для них в Новый год нет. Дрессировка – самый большой подарок для служебной собаки", - отметил он.

Более получаса длилось представление от участников флешмоба. В завершение они выстроились в цифру 2025, включили светящиеся предметы и поздравили детей с наступающим Новым годом.

Организаторы выразили надежду, что акция подарит юным пациентам положительные эмоции, которые так необходимы для скорейшего выздоровления.

Анжела Лебедева