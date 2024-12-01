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Новогодний флешмоб для пациентов детского отделения ОКБ №1 устроили тюменцы

Общество, 19:51 24 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 тюменцев приняли участие в акции "Самый добрый флешмоб" у детского приемного отделения Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Идейным вдохновителем события накануне Нового года стал предприниматель и донор костного мозга Александр Потапушкин.

Его инициативу охотно поддержал тренер, основатель движения воркаута в Тюмени Сергей Мехнин, который живет с диагнозом лимфолейкоз около года. Он считает, что ему проще помогать, чем получать поддержку людей, поэтому сегодня Сергей в числе организаторов флешмоба.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Сегодня мы видим разных неравнодушных людей: предпринимателей, сотрудников разных организаций, казаков и многих других. Все они пришли поддержать ребят, которые сейчас находятся в больнице. Мы хотим им устроить небольшой праздник", - рассказал Сергей.

Пациенты отделений гематологии, онкологии, ожогового отделения из окон, кто-то с включенными фонариками, наблюдали за представлением. Его открыл духовой оркестр ТВВИКУ. Музыканты исполнили Jingle Bells, "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь" и песню "Расскажи, Снегурочка, где была" из мультфильма "Ну, погоди".

Артисты Тюмени и представители казачьего движения также подарили свое творчество.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Кинологи регионального управления Росгвардии пришли на акцию с питомцами. Бельгийской овчарке Джону одели красную шапку. Офицер кинологического центра Уральского округа Росгвардии Роман Лямзин говорит, что дети – частые гости в их центре, любят наблюдать за собаками. Сегодня специалисты службы выражают поддержку ребятам, которые находятся на лечении.

"Что касается наших собак, то специальных поощрений для них в Новый год нет. Дрессировка – самый большой подарок для служебной собаки", - отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Более получаса длилось представление от участников флешмоба. В завершение они выстроились в цифру 2025, включили светящиеся предметы и поздравили детей с наступающим Новым годом.

Организаторы выразили надежду, что акция подарит юным пациентам положительные эмоции, которые так необходимы для скорейшего выздоровления.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# больница , доноры , костный мозг , Новый год , ОКБ №1 , флешмоб

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