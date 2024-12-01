Тюменские студенты получили премию "Турклуб года"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Туристический клуб "Серпантин" ТИУ стал победителем в номинации "Открытие года" премии "Турклуб года" за пеший поход третьей категории сложности по Курильским островам, который проходил с 21 июля по 6 августа. Награждение состоялось на форуме Всероссийской студенческой ассоциации студенческих турклубов в Москве, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Мы начали поход с Итурупа. В первый же день прошли ударные 18 километров. С одной стороны — острова, Охотское море, с другой – Тихий океан. Каждый день похода был очень насыщенным. У нас были заплывы с рюкзаками и охота на морских ежей, мы шли по восхитительной литорали – участку морского дна, обнажающемуся во время отлива, пробирались сквозь заросли бамбучника по медвежьим тропам, спускались на веревках и поднимались к вершинам вулканов. Я благодарна своей команде, которая не только была готова идти с утра до вечера, но и после длинного ходового дня находить силы смеяться, купаться, ловить крабов и радоваться жизни", - рассказала руководитель турклуба "Серпантин" Екатерина Сыроватка.

Поход "Серпантина" по Курильским островам впечатлил не только его участников, но и экспертов. Ребята смогли показать красоту и уникальность этих мест и стать лучшими среди 142 студенческих турклубов, входящих в АСТК.