В ДТП под Тюменью погибла водитель автомобиля Hyundai

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

58-летняя жительница пос. Боровского, управляя автомобилем Hyundai, погибла на 12 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 25 декабря.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo и вылетел в кювет.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не ограничено, но затруднено в обоих направлениях.

В ближайшие часы Госавтоинспекция рекомендует водителям минимизировать поездки по автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский.