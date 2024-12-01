В ДТП под Тюменью погибла водитель автомобиля Hyundai
Происшествия, 13:09 25 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
58-летняя жительница пос. Боровского, управляя автомобилем Hyundai, погибла на 12 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 25 декабря.
По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo и вылетел в кювет.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не ограничено, но затруднено в обоих направлениях.
В ближайшие часы Госавтоинспекция рекомендует водителям минимизировать поездки по автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский.