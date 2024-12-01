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Ольга Зимина опровергла слухи о слиянии Тюменского района с областным центром

Общество, 14:07 25 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Никаких процессов объединения Тюмени и Тюменского района нет и не планируется, заявила глава района Ольга Зимина в своих соцсетях.

Она пояснила, что в городских пабликах появились слухи о предстоящем слиянии. "Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнула глава муниципалитета и попросила распространять только достоверные данные.

"Тюменская агломерация существует не в документах, а в жизни, об этом неоднократно говорил губернатор области Александр Викторович Моор. Наши муниципальные образования соединяет дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, трудовая миграция жителей как из района в город, так и обратно. Мы ближайшие соседи, таковыми и остаемся", - заверила Ольга Зимина.

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# Ольга Зимина , Тюменская агломерация

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