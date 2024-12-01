Сельхозтехника в новогодней иллюминации проехала по улицам Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Кортеж сельскохозяйственной техники, украшенной праздничной новогодней иллюминацией, проехал по центральной улице Республики в Тюмени вечером 25 декабря. Это поздравление жителям областного центра от регионального департамента агропромышленного комплекса.

"В кортеже - именно та техника, которая работает в полях, которую эксплуатируют сельхозтоваропроизводители на всей территории области. Эти трактора сеют, убирают и выполняют другие работы", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор ООО "Кировец 72" Радик Рахимов.

По его словам, всего в праздничной акции принимают участие семь спецмашин - это трактора мощностью от 82 до 460 лошадиных сил. Жители Тюмени увидели в колонне модели тракторов "Кировец", "Белорус" и "Россельмаш" - все белорусского или российского производства.

Николай Ступников