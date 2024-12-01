Семейный МФЦ открыли в Ялуторовске

| Фото: Telegram-канал главы Ялуторовска Вячеслава Смелика | Фото: Telegram-канал главы Ялуторовска Вячеслава Смелика

Семейный многофункциональный центр открыли в Ялуторовске. Жители города смогут проконсультироваться у восьми специалистов, сообщил глава города Вячеслав Смелик в своих соцсетях.

"Современная площадка создана для того, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, особенно семей с детьми, предлагая широкий спектр услуг и возможностей", - уточнил Вячеслав Смелик.

Новый семейный МФЦ расположен рядом с ТРИЦ по адресу ул. Свердлова, 42. Центр работает по будням с 8 до 17 часов с перерывом с 12 до 13 часов.