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Семейный МФЦ открыли в Ялуторовске

Общество, 12:16 28 декабря 2024

Telegram-канал главы Ялуторовска Вячеслава Смелика | Фото: Telegram-канал главы Ялуторовска Вячеслава Смелика

Семейный многофункциональный центр открыли в Ялуторовске. Жители города смогут проконсультироваться у восьми специалистов, сообщил глава города Вячеслав Смелик в своих соцсетях.

"Современная площадка создана для того, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, особенно семей с детьми, предлагая широкий спектр услуг и возможностей", - уточнил Вячеслав Смелик.

Новый семейный МФЦ расположен рядом с ТРИЦ по адресу ул. Свердлова, 42. Центр работает по будням с 8 до 17 часов с перерывом с 12 до 13 часов.

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# МФЦ , поддержка семей , Ялуторовск

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