"Росводоканал Тюмень" подготовился к самой большой в году водораздаче

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты "Росводоканал Тюмень" подготовились к самому большому в году водоразбору воды. 31 декабря предприятие готово подать абонентам 210 тыс. кубометров.

"В обычные дни мы подаём около 180 тысяч кубометров чистой воды", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

По его словам, реконструкция на Метелевских водоочистных сооружениях не помешает тюменцам подготовиться к празднику. "В декабре мы запустили четвёртый резервуар чистой воды объёмом восемь тысяч кубометров", - добавил он.

Работ на сетях, связанных с отключением водоснабжения, в праздничные дни не планируется. Для бесперебойного водоснабжения и водоотведения на выходные дни "Росводоканал Тюмень" подготовил запас реагентов и материалов на случай аварийных работ.

Водоочистные сооружения, цех очистки сточных вод, аварийно-восстановительные бригады, автотранспортный цех, лаборатория и ситуационный центр продолжат работу в обычном режиме.