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Тюменцам рассказали, как оправиться после переедания в новогоднюю ночь

Общество, 12:36 01 января 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Переедание в Новый год может привести к тяжести в желудке, дискомфорту и даже долгосрочным последствиям для здоровья. Чтобы наслаждаться праздником без лишнего стресса для организма, важно знать, как помочь себе. Тюменский терапевт Екатерина Голубитских рассказала о простых и эффективных способах справиться с перееданием.

Чтобы избежать этого состояния, рекомендуется поужинать не позднее восьми часов вечера. Салаты желательно заправлять майонезом не из магазина, а приготовить его самостоятельно, либо заменить на масло или сметану.

"Если вы все же переели и чувствуете тяжесть и дискомфорт в животе, помочь могут ферментные препараты. Но при их приеме могут быть противопоказания, лучше заранее проконсультироваться с вашим лечащим врачом", – отметила врач.

На следующий день после праздничного застолья рекомендуется устроить разгрузочный день из легкого куриного супа, постного мяса и овощей, чтобы реабилитировать организм от тяжелой новогодней нагрузки. Если же признаки дискомфорта не прошли, необходимо обратиться к специалисту.

В новогодние праздники увеличиваются случаи обращений тюменцев не только с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и с отравлениями. Екатерина Голубитских призывает горожан внимательно смотреть сроки годности продуктов, особенно консервированных товаров. Это может сулить такое опасное инфекционное заболевание как ботулизм. А если планируется все же доесть новогодние салаты, то сделать это желательно в первой половине дня и в первые 72 часа после приготовления блюда. В противном случае, кулинарные изыски грозят отравлением.

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# врачи , здоровье

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